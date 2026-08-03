週明け３日の東京外国為替市場の円相場は一時、前週末（午後５時）と比べて５円程度円高・ドル安の１ドル＝１５５円台前半まで急騰し、約３か月ぶりの円高水準となった。市場には、政府・日本銀行が追加の為替介入に踏み切ったとの見方も出ている。対ユーロは、４円程度円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８０円台半ばで取引されている。