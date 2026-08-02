【ワシントン共同】米中西部ミネソタ州の水道システムにイランハッカーの関与が疑われるサイバー攻撃があった問題で、ニューヨーク・タイムズ紙は1日、中西部ミシガン州などでも確認され、被害は少なくとも7州に拡大したと報じた。イランが関与したとの見方が強まっているとしている。同紙やAP通信によると、ミシガン州では9カ所の水道システムが攻撃を受けた。ほかの5州がどこかは不明で、給水や安全性への大きな影響は確認