6月17日に東京地裁から破産開始決定を受けた（株）秀和グループ（TSRコード:027747050、江東区）の財務内容が一部判明した。2025年5月末時点で9億円の債務超過で、同時期に（株）秀和システム（TSRコード：292007680、同所、2025年7月破産）から合計3億4,000万円の借入残もあった。東京商工リサーチが入手した関係資料より判明した。（東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2026年7月1日号掲載「SPOT情報」を再編集）