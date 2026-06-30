神宮の名前を使って多額のカネを集めた！？神社の総本山である伊勢神宮。年間1500回もの祭事が行われるが、そのなかでも最大規模を誇る行事に「大かがり火」がある。大晦日に御神木を使った大小15個の「かがり火」を灯し、新しい年を迎えるというものだ。ところが、そんな伝統行事の運営団体で、1000万円ものカネを巡る泥沼の戦いが繰り広げられているという。団体の名前は公益社団法人の『日本青伸会』。’45年の第１回「大かがり