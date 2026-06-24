県警や消防によりますと、24日午前10時半ごろ、で「重機が転落し、人が挟まれている」という内容の119番通報がありました。 車両を運転していた70代男性がおよそ15メートル下に転落し、病院に運ばれましたが、死亡が確認されたということです。 警察が当時の状況を調べています。 ・ ・ ・