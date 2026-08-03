元アイドル練習生のハン・ソヒが、偽の熱愛で批判を浴びているなか、彼女が偽の恋人に支払ったと推測される金額が目を引いている。8月3日、ハン・ソヒは自身のSNSを通じて「私に恋人なんていない。皆さんが私の恋人です」と、最近浮上した自身の熱愛説を否定した。【写真】ハン・ソヒ、レンタル彼氏と2SHOTさらに、彼女は「熱愛説について、あなたの未来が気になるのであれば、このサイトを使ってください」と四柱推命サイトのリン