7月15日、東京地裁。法人税など約1億5700万円を脱税したとして、法人税法違反などの罪に問われたインフルエンサー宮崎麗果こと黒木麗香被告。公判では懲役2年6か月、執行猶予4年の有罪判決が言い渡された。また、自身が経営する広告会社「Solarie」への罰金は4000万円だった。【写真を見る】東京地裁に現れた黒木被告。かつて黒木被告が披露していたホットパンツの美脚姿などSNSで"年商25億円のカリスマワーキングママ"とし