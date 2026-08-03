約1億5000万円という巨額脱税で執行猶予つき判決を受けたインフルエンサーで実業家の宮崎麗果被告をめぐり、新たな続報が入ってきた。関連会社に実父で元参院議員・白眞勲氏を迎え入れるという、“父の威光” を頼った再起プランが明らかになったのだ。「8月2日配信の『NEWSポストセブン』が報じたものです。宮崎被告の関連会社の法人登記簿から、2026年2月3日付で実父である白氏が代表取締役に就任していたことが判明しました」