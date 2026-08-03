2024年7月、ロケバスの車内で共演者・Aさん（女性・20代）に性的暴行を加えたとして不同意性交などの罪に問われている、お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバーの斉藤慎二被告（43）の裁判が、東京地裁（伊藤ゆう子裁判長）で続いている。この裁判をめぐっては、今年6月に被告人質問が行われた。裁判がはじまって3か月。初めて斉藤被告本人から事件の詳細が語られた--。◆「芸能界での影響力」を否定…斉藤被告が自身