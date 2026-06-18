落語家・蜃気楼龍玉さん、心不全で死去 53歳 亡くなる12日前も寄席出演
落語家の蜃気楼龍玉（本名：加藤暢彦）さんが、11日に心不全で亡くなった。53歳だった。18日、落語協会が発表した。
【写真】4日後には…独演会も控えていた蜃気楼龍玉さん
サイトでは「令和8年6月11日（木）午前8時、心不全の為、永眠いたしました。（53歳）。葬儀は近親者のみで執り行われました。最後の寄席出演は、令和8年5月30日の黒門亭でした。謹んでご冥福をお祈りいたします」と伝えられた。
蜃気楼龍玉さんは1972年11月10日生まれ、埼玉県出身。1997年に六代目五街道雲助に入門（前座名「のぼり」）。2000年に二ツ目昇進で「金原亭駒七」と改名した。2005年には「五街道弥助」と改名、10年に真打昇進し、三代目「蜃気楼龍玉」を襲名していた。
【写真】4日後には…独演会も控えていた蜃気楼龍玉さん
サイトでは「令和8年6月11日（木）午前8時、心不全の為、永眠いたしました。（53歳）。葬儀は近親者のみで執り行われました。最後の寄席出演は、令和8年5月30日の黒門亭でした。謹んでご冥福をお祈りいたします」と伝えられた。
蜃気楼龍玉さんは1972年11月10日生まれ、埼玉県出身。1997年に六代目五街道雲助に入門（前座名「のぼり」）。2000年に二ツ目昇進で「金原亭駒七」と改名した。2005年には「五街道弥助」と改名、10年に真打昇進し、三代目「蜃気楼龍玉」を襲名していた。