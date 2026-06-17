最初に結論：Insta360初のジンバルカメラ「Luna Ultra」登場、意欲的な装備が充実した“賢いAIカメラマン”記事の重要ポイント：1：デュアルカメラ搭載、最大12倍までのズーム（6倍までロスレス）が可能2：着脱式のタッチスクリーンで撮影の自由度が向上3：別売のヘッドトラッキングユニットで顔の向きに合わせてカメラが追従、フレーミングの手間なしInsta360 Japanが“賢いAIカメラマン”とうたう、同社初の小型ジンバルカメラ「