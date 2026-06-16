プロ野球ロッテの前監督・吉井理人氏（61）が、楽天の新監督に就任する。複数のメディアが2026年6月16日に報じた。

「ガチで吉井監督には頑張ってもらいたい」

報道によると、19日にZOZOマリンスタジアムで再開されるリーグ戦のロッテ戦からチームを指揮するという。

楽天は今季、三木肇監督（49）体制の元、スタートを切った。チームは開幕から低迷し、巻き返しを図ったセ・パ交流戦では、パ・リーグの他チームが好調の中、9日時点で2勝10敗と大きく負け越していた。

チームの不振を受け、球団は10日、三木監督との双方協議により、同氏が休養することを発表した。三木監督に代わり、塩川達也ヘッドコーチ（43）が監督代行として、10日の巨人戦から5試合、チームの指揮を執った。

リーグ戦では、ここまで23勝39敗1分けで借金「16」。5位ロッテには8ゲーム差をつけられ、最下位に沈んでいる。

シーズン途中での異例の人事に、インターネット上で大きな話題となり、Xでは吉井氏、楽天の関連ワードがトレンド入りした。

SNSでは「欠けてる所をちゃんと補充する動きしてるのだとしたら、とても良い」「吉井さん好きやから観に行きたい」「ガチで吉井監督には頑張ってもらいたい」「楽天 吉井監督 個人的には嬉しい」「吉井監督様様様〜〜」「従来の戦略にどう発展を加えるのか、楽しみです」「苦しい状況で引き受けるのかっこいいな」「ロッテ戦からスタートか...楽しみすぎる！！」「弱い楽天を立て直す姿が見られるのが楽しみです」との声の他に、次のような声も上がった。

「楽天の吉井監督は正直あまり見たくはない感じもある」

「実績のある監督なので、今シーズン限りとかではなく、最低でも数年間は任せてチームを立て直して貰いたい」「楽天で本当に大丈夫か...。三木さんと同じ運命を辿らなければいいけど」「楽天の吉井監督は正直あまり見たくはない感じもある」「吉井監督って楽天のユニホーム似合うんかな？」「吉井監督が楽天で持つとは思えない...」「いやまぁ吉井監督に不満がなかったロッテファンはモヤモヤすると思うよ」

吉井氏は現役時代、近鉄、ヤクルトなどで投手としてプレーし、97年オフにフリーエージェント（FA）権を行使して大リーグに挑戦した。大リーグでは、ニューヨーク・メッツ、コロラド・ロッキーズなどでプレーし、03年に日本球界に復帰した。

現役引退後は、日本ハム、ソフトバンクなどでコーチを歴任し、22年オフにロッテの監督に就任した。23年シーズンから3年間チームを指揮し、25年オフに退団した。