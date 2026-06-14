R＆Bシンガーのジェイソン・デルーロ(36)が、米カリフォルニア州ターザナの豪邸に設けた床下水槽でサメとエイを飼育していることが判明し、動物への残酷な扱いだとして批判を浴びている。ストリーマーのN3onに自宅を案内した際に公開されたもので、2人が歩く足元の水槽に海洋生物が泳ぐ様子が映し出された。



【写真】動物権利団体から猛批判 人気歌手のパフォーマンス

Redditのグループ「Fauxmoi」では「こんなことをする理由は全くない。動物をおもちゃのように見せびらかすセレブが大嫌い。通報すべき」「子どものプールほどの大きさにサメが少なくとも3匹。エイも。最低」「生き物だ、装飾品じゃない。水槽には自然環境を模したものが何ひとつない」など厳しいコメントが相次ぎ、「法律で完全に禁止すべき」とする声も上がった。



ジェイソン自身はジャーナリストのグラハム・ベンシンガー氏との以前の対談で「床に大きな水槽を作ることを思いついた。サメとエイがいる」と明かしていた。かつては水槽に多くの魚がいたが「サメは共存しない。食べちゃうから…全部食べられた」とも語っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）