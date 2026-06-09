YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「5分で完成。コーヒーゼリーはもう市販には戻れない」と題した動画を公開しました。市販のボトルコーヒーを使い、計量不要で手軽に作れる本格的なコーヒーゼリーのレシピを紹介しています。 調理工程は非常にシンプルで、耐熱容器にボトルコーヒーの約3分の1を注ぎ、電子レンジで加熱します。そこに粉ゼラチン