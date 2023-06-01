【初夏に食べたい】ズッキーニ×鶏胸の人気おかず『レモン甘酢炒め』がさっぱりおいしい！

良質なたんぱく質がとれる節約食材・鶏むね肉に、棒状に切った存在感のあるズッキーニを合わせた満足感のある一皿。甘酢だれに、レモンを加えてフルーティな酸味もプラス。いつもの甘酢炒めとはまた違った、新鮮な味わいに仕上がります。

『鶏むねとズッキーニのレモン甘酢炒め』のレシピ

材料（2人分）

鶏胸肉……1枚（約300g）

ズッキーニ……1本

玉ねぎ……1/4個（約50g）

レモン（国産）……1/4個

塩……少々

こしょう……少々

〈甘酢だれ〉

砂糖……大さじ2

酢……大さじ2

トマトケチャップ……大さじ3

しょうゆ……大さじ1

片栗粉……小さじ2

水……1/2カップ

ごま油……小さじ2

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

ズッキーニは両端を切って長さを3等分に切り、4つ割りにする。玉ねぎは縦に幅1cmに切る。レモンは薄いいちょう切りにする。鶏肉は1.5cm角の棒状に切り、塩、こしょうをまぶす。たれの材料は混ぜる。

（2）鶏肉を焼き、野菜と炒める

フライパンにごま油を中火で熱し、鶏肉を入れて2分ほど焼く。上下を返して1分ほど焼き、ズッキーニ、玉ねぎを加えて2分ほど炒める。

（3）たれを加えて仕上げる

2を端に寄せて火を強め、あいたところにたれをもう一度混ぜてから加える。混ぜながら煮立たせ、とろみがついたら全体をさっと炒め合わせる。器に盛り、レモンを散らす。

甘酸っぱいたれにレモンの香りが加わり、あとを引くおいしさ。大きくカットしたズッキーニの歯ごたえも◎です。

今井 亮イマイ リョウ 料理家 中華料理をはじめ、家庭料理を得意とする料理家。老舗中華料理店で修行を積み、料理家などのアシスタントを経て独立。身近な食材でお店のような味を作れるレシピは幅広い年代から支持を得る。料理雑誌、書籍、テレビ、料理教室など幅広く活動中。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年6月2日号より）