【初夏に食べたい】ズッキーニ×鶏胸の人気おかず『レモン甘酢炒め』がさっぱりおいしい！
良質なたんぱく質がとれる節約食材・鶏むね肉に、棒状に切った存在感のあるズッキーニを合わせた満足感のある一皿。甘酢だれに、レモンを加えてフルーティな酸味もプラス。いつもの甘酢炒めとはまた違った、新鮮な味わいに仕上がります。
『鶏むねとズッキーニのレモン甘酢炒め』のレシピ
材料（2人分）
鶏胸肉……1枚（約300g）
ズッキーニ……1本
玉ねぎ……1/4個（約50g）
レモン（国産）……1/4個
塩……少々
こしょう……少々
〈甘酢だれ〉
砂糖……大さじ2
酢……大さじ2
トマトケチャップ……大さじ3
しょうゆ……大さじ1
片栗粉……小さじ2
水……1/2カップ
ごま油……小さじ2
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
ズッキーニは両端を切って長さを3等分に切り、4つ割りにする。玉ねぎは縦に幅1cmに切る。レモンは薄いいちょう切りにする。鶏肉は1.5cm角の棒状に切り、塩、こしょうをまぶす。たれの材料は混ぜる。
（2）鶏肉を焼き、野菜と炒める
フライパンにごま油を中火で熱し、鶏肉を入れて2分ほど焼く。上下を返して1分ほど焼き、ズッキーニ、玉ねぎを加えて2分ほど炒める。
（3）たれを加えて仕上げる
2を端に寄せて火を強め、あいたところにたれをもう一度混ぜてから加える。混ぜながら煮立たせ、とろみがついたら全体をさっと炒め合わせる。器に盛り、レモンを散らす。
甘酸っぱいたれにレモンの香りが加わり、あとを引くおいしさ。大きくカットしたズッキーニの歯ごたえも◎です。
（『オレンジページ』2026年6月2日号より）