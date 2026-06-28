◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４×―３中日（２８日・神宮）ヤクルトが５日ぶりの試合で今季４度目のサヨナラ勝利を飾った。２４日の阪神戦（甲子園）から２７日の中日戦（神宮）にかけて４試合連続中止で臨んだ５日ぶりの試合。雨が降ったりやんだりの展開で、先制点をもたらしたのは「８番・三塁」で出場したドラフト１位・松下（法大）だった。両チーム無得点、先頭で迎えた５回無死の第２打席。中日先発左腕・金丸のチ