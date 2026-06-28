貸会議室大手TKPの未公開情報を漏らしたり、インサイダー取引をしたりしたとして、証券取引等監視委員会が金融商品取引法違反の疑いで、近く元社員と夫を東京地検に告発する方針を固めたことが28日、関係者への取材で分かった。