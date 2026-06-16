【前後編の前編／後編を読む】がんの手術を最初に打ち明けたのは妻ではなく24年続く恋人「もし命果てたら…」63歳夫が先輩に託した“最後の頼み”婚姻関係にある人と恋人、どちらも選べない。両方いるから自分が自分でいられる。不倫をしている当事者の中には、そう言う人は少なくはない。今の時代、男女問わずである。「妻とは結婚して30年、家庭を築き、ふたりの子を育て、ともに年をとってきた。まさに共同体です。一方の恋