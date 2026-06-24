当時19歳の男に特殊詐欺の闇バイトを紹介したとして、男女2人が逮捕されました。職業安定法違反の疑いで逮捕されたのは、茨城県筑西市の小園琉依愛容疑者（21）と茨城県小美玉市の村山勝哉容疑者（21）です。2人は去年、当時19歳の男に特殊詐欺のいわゆる“出し子役”の闇バイトを紹介した疑いがもたれています。警察によりますと、男は当時、金に困っていて、知人を通じて2人と知り合ったということです。村山容疑者らは茨城県内