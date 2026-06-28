実業家・溝口勇児氏（41）が28日に公式X（旧ツイッター）を更新。同日に「TOYOTAARENATOKYO」で開催されるキャバ嬢オーディション番組「LAST CALLCOLLECTION2026」で行われる予定だったランウエーを中止すると突如発表した。溝口氏は「暴露系アカウントから、『イベントでランウェイを歩いたら、出演者のクイーン（審査員）の暴露をする』と脅されています。その影響で、出演を見送らざるを得なかったクイーンもいます