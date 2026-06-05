2026年6月4日、Cloudflareはウェブ開発の基盤として利用されているオープンソースツール「Vite」の開発を主導している企業「VoidZero」を買収することを発表しました。VoidZero is joining Cloudflarehttps://blog.cloudflare.com/voidzero-joins-cloudflare/ウェブアプリを作るとき、コードを書き、ブラウザで画面を確認し、表示が崩れていれば修正し、完成したら公開用のファイルを生成するという作業を何度も繰り返します。特に