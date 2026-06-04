10年前のエアコンを「買い替えたい」私と「クリーニングでまだ使える」と言う夫。電気代や本体価格まで考えると、どちらが本当におトクなのでしょうか？

メーカーも“引退”をすすめる時期？ 故障リスクと部品供給のリアル

まず知っておくべきは、エアコンの寿命です。多くのメーカーは、エアコンの設計上の標準使用期間を10年前後としており、製造から11年以上経過したエアコンは、原則として買い替えの検討時期とされています。その最大の理由は、メーカーの部品保有期間が終了している可能性が高いからです。

せっかく1万5000円から2万円程度の費用をかけてプロのクリーニングを頼んでも、その直後に基板やセンサーといった電子部品が故障してしまえば、部品が手に入らず修理不能になるリスクがあります。

また、製造から11年以上経過したエアコンは、清掃後に故障するリスクも高まります。クリーニングによる延命を考える場合でも、10年を超えた機種は、いつ故障してもおかしくない状態であることを理解しておきましょう。



最新モデルvs10年前の旧機種、電気代の節約額で本体価格は回収できるのか

家計を守る立場で最も気になるのは、やはりお金の話でしょう。ここ10年でエアコンのエネルギー消費効率は着実に向上しています。10年前のエアコンと最新モデルを比較した場合、電気代の節約度合いで買い替え費用をどの程度回収できるかが判断のカギとなります。

仮に、10年前の機種の年間消費電力量（期間消費電力量）が1000kWh、最新の省エネモデルが800kWhの場合を計算します。電気料金単価を31円／kWhだとすると、年間の電気代は次のようになります。



・10年前のエアコンを使い続けた場合

1000kWh×31円＝3万1000円

・最新の省エネモデルに買い替えた場合

800kWh×31円＝2万4800円

・1年間で節約できる金額

3万1000円－2万4800円＝6200円



このように、最新機種に変えるだけで年間6200円ほど電気代を安く抑えられる計算になります。10年使えば6万2000円の差です。

故障修理のリスクを考えると、早めの買い替えの方がトータルコストで安くなる可能性は十分にあります。特に古いエアコンは、熱交換器の劣化により計算上の数値以上に効率が落ちていることも珍しくありません。



クリーニングで直る症状と直らない症状を見分ける

クリーニングで改善しやすい症状として、ニオイ、カビ、風量の弱さが挙げられます。しかし、もし設定温度を下げても冷えない、室外機から異音がする、エラーコードが出るといった症状がある場合は、クリーニングでは解決しません。

冷媒ガスの不足やコンプレッサーの故障は機械的な不具合であり、どれほどきれいに掃除しても冷えるようにはならないのです。まずは冷えない原因が汚れなのか故障なのかを、フィルター掃除などでセルフチェックした上で判断するのが賢明でしょう。



まとめ

結局のところ、買い替えとクリーニングのどちらがおトクなのかという問いへの答えは、単なる目先の金額だけでは決まりません。突発的な故障で数万円の修理費が発生したり、最悪の場合は真夏の猛暑日に突然動かなくなったりして、数日間冷房なしで過ごすという健康リスクを背負うことになる可能性もあります。

10年前のエアコンに対して、クリーニングは現状維持のための出費となります。家族で話し合う際は、単にまだ動くからという理由だけでなく、今後数年間で発生する可能性のある修理代や電気代などを共有することで、より合理的で後悔のない選択ができるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー