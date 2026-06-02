2日夕方、台風6号が九州へと接近し、福岡や佐賀でも強風域に入っています。現在の様子を中継で伝えてもらいます。八木さん。■八木菜月アナウンサー私は今、福岡県行橋市の長井浜海岸に来ています。海の方をみますと、白波が立っているのが分かります。風は1時間前と比べて、かなり強く吹きつけています。強く吹くと、体がよろけてしまうような風です。雨は午後3時ごろは一度、やんでいたのですが、今は横殴りの雨が降ってい