FWクリスティアーノ・ロナウドは41歳を迎えた今もポルトガル代表の中心であり、今回の2026W杯でもセンターフォワードの先発に入ってくると予想される。これまでチャンピオンズリーグを複数回制するなどタイトルを多く獲得してきたロナウドだが、W杯のタイトルだけは獲得できていない。これがラストチャンスとなるならば、ロナウドにW杯のタイトルを獲ってほしいと考えているサッカーファンは世界中にいることだろう。ポルトガル代