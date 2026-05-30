なきごとが、メジャーデビュー1周年の7月9日より3カ月連続でコンセプトワンマンライブを開催することを発表した。本発表は、3月からスタートした全国13カ所を廻る＜ビタースイートベイビーツアー2026＞のツアーファイナルである東京・Zepp Shinjuku公演でアナウンスされた。今回の公演は全3公演、“なきごとの歴史をたどるセットリスト＜SIKI ORIORI＞”、“夏らしく盛り上がるセットリスト＜Summer祭＞”、“ファン投票セットリス