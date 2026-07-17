農林水産省によりますと、集荷業者と卸売業者などの間での6月のコメの取引価格は、全銘柄の平均で、玄米60キログラムあたり3万1305円でした。前の月より1859円安く、下げ幅は調査を開始した2006年以来、最大となりました。また、12日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメの平均価格は、5キログラムあたり3403円でした。前の週より55円安く、3週連続の値下がりです。こうした中、九州などでは「早場米」と呼ばれるはやい時