◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（１７日・マツダスタジアム）阪神・前川右京外野手が背中に死球を受け、７回で交代した。３点リードの７回１死二、三塁。島内の初球の１５２キロ直球が、よける間もなく背中に直撃。もん絶して倒れ込むと、しばらくその場から動けなかった。トレーナーに支えられながら、ベンチに引き揚げた。４月に近本が死球を受けて左手首を骨折したのも広島戦。左翼席からは怒号が飛び交った。