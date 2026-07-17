松本人志　ⒸDOWNTOWN＋日刊スポーツ

松本人志が大腸の腫瘍切除の手術 現在は「人工肛門」と関係者

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 吉本興業松本人志（62）の大腸腫瘍切除手術を17日に発表した
  • 今春に体の異変を感じ受診したところ、大腸に腫瘍が発見されたという
  • 無事に退院しており、18日の「DOWNTOWN+」生配信に出演予定とのこと
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