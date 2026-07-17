東京・八王子市の保育園で、給食を食べた園児と職員ら64人が食中毒を発症したことがわかりました。八王子市の保育園で下痢や腹痛などの体調不良を訴えたのは、1歳から6歳の園児59人と職員5人のあわせて64人です。東京都の発表によりますと、7日から8日に園内の給食施設で調理し、提供した給食が原因とみられます。給食の調理担当者や複数の患者の便から、大腸菌に近い細菌「エシェリキア・アルベルティイ」が検出されていて、園児1