愛知県大口町で、請求ミスに気づかず給食の材料費を本来の10倍、金額にして約32万円多く支払っていたことがわかりました。 【写真を見る】給食の材料費 約10倍の請求ミスに気づかず…唐揚げ用鶏肉17.1キロ納入も171キロ分の金額支払う 愛知･大口町 大口町によりますと2025年5月、町立保育園の給食に使う唐揚げ用の鶏肉17.1キロを23袋に分けて業者から受け取りました。 この鶏肉について本来の金額は3万5827円でしたが、業者から