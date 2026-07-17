カナダ・オンタリオ州などで相次いでいる山火事。日本時間17日午後2時時点で、890カ所で燃え続けています。煙は街まで広がり、空がオレンジ色になっています。被害はさらに拡大し、山火事による煙は国境を越え、アメリカ・ニューヨークにまで流れ込む事態となっています。ニューヨーク市内の大気汚染指数は、健康に非常に悪いとされるレベルにまで到達。バスターミナルや図書館など数百カ所で、マスクが無料で配られています。ニュ