「広島２−４阪神」（１７日、マツダスタジアム）阪神が広島に快勝し、連勝で５月３０日以来の貯金１０とした。チーム成績を４６勝３６敗１分けとし、４年連続で前半戦の勝ち越しも決定した。一方で心配なアクシデントも。前川が七回にこの日２つ目の死球を受け、負傷交代。四回の第２打席でも広島先発のアドゥワから死球を受けていた。また、大山も二回に死球を受けており、この日は３死球。試合後、藤川監督は厳しい表情で