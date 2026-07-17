千葉県柏市の病院で、点滴のチューブに排せつ物が混入され入院患者が殺害された事件で、逮捕された看護師の女が亡くなった男性と口論になる場面が目撃されていたことが新たにわかりました。■同級生は「みーちゃん」と…「気性の荒さ」も古川美由紀容疑者は看護学校時代、同級生からは「みーちゃん」と呼ばれ、成績優秀で熱心な学生だったといいます。看護学校の同級生「容疑者が古川美由紀って出て『え？まって、え？』ってなっ