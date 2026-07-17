歌手の中森明菜（61）が17日放送のテレビ朝日系「ミュージックステーション夏の2時間SP」（金曜後8・00）に30年ぶりに生出演を果たした。圧巻の生歌唱に視聴者から大きな反響があった。番組冒頭では過去の秘蔵映像にワイプで笑顔を見せていた中森。オープニングの階段降りではトップバッターで登場し、黒のTシャツに黒のロングコート、カーキのパンツを合わせたカジュアルなコーデを披露した。30年ぶりの生歌唱のステージ