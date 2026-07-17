■バレーボール ネーションズリーグ2026 男子予選ラウンド 日本 ー ベルギー（17日、Asueアリーナ大阪）【日程・結果】VNL勝負の日本ラウンドは“大阪”に決定 ！ 女子は7月8日、男子は7月15日からスタートバレーボールの世界三大大会の一つ『ネーションズリーグ』で、男子日本代表（世界ランク5位）は、ベルギー（同19位）にセットカウント3ー0（25ー20、25ー22、25ー16）で勝利し、11連勝で予選ラウンド首位通過を決めた。スタメ