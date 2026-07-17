イングランド戦後に、フォークランド諸島に関する旗を掲げて喜ぶアルゼンチンの選手たち＝アトランタ（ロイター＝共同）サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会で、アルゼンチンの選手がイングランドとの準決勝後にフォークランド諸島の領有権を主張する旗を掲げた問題で、英BBC放送（電子版）は16日、国際サッカー連盟（FIFA）が処分を下す可能性があると報じた。FIFAは政治的な旗などの持ち込みを禁じており、英国政