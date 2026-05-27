前半戦は尻込みしなかったよい社会のよい話でした！先日の夜、ギョッとなるニュースを見ました。プロ野球読売ジャイアンツの監督をつとめていた阿部慎之助さんが暴行で逮捕された、というのです。その後、やけに迅速で詳細な報道に警察への不信感を高めながらことの推移を見守っていくと、大山鳴動のわりには身近なスケール感の事件であったようだと、輪郭が浮かび上がってきました。情報の出方やタイミングによっては、世間がここ