5月22日、女優の奥菜恵がInstagramを更新。東京都墨田区の両国国技館で開催されている大相撲5月場所の観戦ショットを公開した。《父と一緒に相撲観戦!!最高!幸せ!!》とつづった奥菜は、場内で国技館名物の焼き鳥を手にする自身の写真を披露した。スポーツ紙記者が言う。「奥菜さんは芸能界でも“好角家”として知られています。2025年7月に『現代ビジネス』で、元関脇・安芸乃島の高田川親方と25年ぶりに対談。そのなかで、好