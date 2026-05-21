KEIYOのポータブル電動浄水器が、Amazonでタイムセール中となっている。参考価格が1万9,800円のところ、10％OFFの1万7,900円で購入できる。 アウトドアシーン向けに持ち運べる電動浄水器。ソーラー充電およびUSB Type-C充電に対応する。浄水スピードは1分間に700ml。AhlstromDisruptorフィルターによる、静電吸着の力を利用したナノファイバー浄水技術を採用している。 L