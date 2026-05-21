夏の訪れとともに、ピエール マルコリーニから心躍るサマーコレクションが到着しました♡2026年のテーマは“De tout Cœur（心を込めて）”。麦わら帽子を描いた爽やかな限定パッケージと、上質なチョコレートや焼菓子が、夏のギフトシーンを華やかに彩ります。帰省や手土産、大切な人とのひとときにもぴったりな、今だけの特別なラインナップをチェックしてみてください。