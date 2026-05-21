ピエール マルコリーニの夏限定コレクション♡心ときめく贅沢ショコラ特集

夏の訪れとともに、ピエール マルコリーニから心躍るサマーコレクションが到着しました♡2026年のテーマは“De tout Cœur（心を込めて）”。麦わら帽子を描いた爽やかな限定パッケージと、上質なチョコレートや焼菓子が、夏のギフトシーンを華やかに彩ります。帰省や手土産、大切な人とのひとときにもぴったりな、今だけの特別なラインナップをチェックしてみてください。

夏限定ショコラコレクション

「セレクション 7個入り」は、人気のチョコレート7種を詰め合わせた限定ボックスで、価格は3,456円（税込）。

「セレクション 10個入り」は10種入りで4,806円（税込）です。どちらも夏らしい麦わら帽子のデザインが印象的で、見た目から季節感を楽しめます。

さらに「プティ ビズー」は6個入り2,916円、16個入り7,560円、28個入り12,960円、42個入り18,900円。

ノワゼットやジャンドゥーヤ、ピスターシュなど、香ばしく奥深い味わいが楽しめる人気シリーズです。

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常温OKの焼菓子にも注目

暑い季節でも持ち歩きしやすい常温保存可能の焼菓子も豊富にラインナップされています。

「アマレッティ オ シトロン 8枚入り」は3,348円（税込）。レモンの爽やかさとアーモンド生地のしっとり食感が楽しめる逸品で、公式オンラインストア限定販売です。

「フィナンシェ 6個入り」は3,240円（税込）。ショコラとカス ノワゼットの2種類を詰め合わせ、外はカリッと中はしっとりと焼き上げています。

さらに「コフレ ドゥ ドゥスール」は6,480円（税込）。フィナンシェ2種とアマレッティ オ シトロンを組み合わせた贅沢なセットです。

プチギフトには「サシェ ドゥ フィナンシェ 3個入り」1,404円（税込）がおすすめ。かわいらしいパッケージで、お配り用にもぴったりです♪

限定店舗＆特別スイーツ

大人向けの贅沢な味わいを楽しみたいなら、「モワルゥ ショコラ オ コニャック」3,024円（税込）に注目。

レミーマルタン VSOPを使用した芳醇な香りのケークショコラで、銀座本店と名古屋店限定販売です。

また、6月11日（木）発売の「スフレ フロマージュ オ ショコラ」3,456円（税込）は、日本上陸25周年を記念した限定商品。

軽やかなスフレ食感とショコラの濃厚な香りが楽しめます。名古屋HAERA店と公式オンラインストア限定で展開されます。

「テリーヌ ショコラ ア ラ ヴァニーユ ドゥ マダガスカル」は2,808円（税込）。

ビター＆ミルクチョコレートにマダガスカル産バニラを合わせ、ローズソルトがアクセントになった上品なテリーヌショコラです。

この夏だけの特別な味わいを

夏限定の華やかなパッケージと、ピエール マルコリーニならではの繊細なショコラや焼菓子は、自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったり♡

帰省や旅行、夏のホームパーティーなど、さまざまなシーンを彩ってくれること間違いなしです。この季節だけの特別なコレクションで、心満たされるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。