長く愛されてきた物語の続報です。篠原千絵さんの名作歴史ファンタジー「天は赤い河のほとり」のテレビアニメ放送開始日が7月7日に決定し、追加キャスト陣とメインビジュアルが公開されました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■累計2000万部超の歴史ファンタジー漫画が待望のアニメ化原作は、篠原千絵さんが1995年から2002年にかけて「少女コミック」（小学館）で連載した歴史ファンタジー漫画です。電子