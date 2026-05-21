熱い応援文化で知られるJリーグ。しかし、その熱狂が暴走したとき、待っていたのは“無期限入場禁止”だけではありませんでした。2025年7月5日に神奈川県横浜市・ニッパツ三ツ沢球技場で行われた「横浜FC対横浜F・マリノス」戦で、一部サポーターが発煙筒やロケット花火を使用した問題をめぐり、関与者ら40名が、総額585万円に及ぶ損害賠償金全額の支払いに応じていたことが明らかになりました。【その他の画像・さらに詳しい