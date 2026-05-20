20日朝、秋田市浜田の市道でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと、20日午前8時ごろ、秋田市浜田字石山下の市道を車で走っていた70代の女性が道路上にいるクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約1メートルです。近くの民家までは約100メートルで、警察が注意を呼びかけています。また、県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、20日朝、秋田