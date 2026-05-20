ラーメンチェーン「スガキヤ」が、5月21日より「朝ラー」をスタートします。実施店舗は名古屋駅地下街「エスカ」にある「スガキヤ 名古屋駅エスカ店」限定。朝7時30分から10時までのモーニング営業として、「朝ラーメンセット」が提供されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】セット内容は、ラーメンにミニ五目ごはんが付いたもの。価格はワンコインの500円（税込）です。公式Xでは「出勤前や旅行の出発