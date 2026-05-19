打撃不振が続くシーガーがIL入り大型契約を結ぶスター選手の離脱が波紋を呼んでいる。レンジャーズは18日（日本時間19日）、コーリー・シーガー内野手が負傷者リスト（IL）入りしたと発表。打撃不振が続くなかでのIL入りに、ファンからは「復帰しても居場所なし」などと厳しい声が殺到している。レンジャーズは球団SNSで「背中下部の炎症でコーリー・シーガー内野手は5月15日（同16日）に遡って10日間のILに入った」と言及。20