キヤノンは5月19日（火）、「商品の供給状況についてのお詫びとご案内」ページを更新。5月13日（水）発表の「レンズダストキャップ RF II」に関する告知を行った。 順次出荷予定だが、通常よりも納期に時間がかかる場合があるという。発売は2026年6月下旬を予定している。 「レンズダストキャップ RF II」は、従来の「レンズダストキャップ RF」に対し、マウントへのロックが1カ所から3カ所に増えている。それにより