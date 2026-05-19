【SVリーグ】サントリーサンバーズ大阪 0ー3 大阪ブルテオン（5月17日・男子CS決勝）【映像】身長218センチが宙を舞う“ギネス記録級”の胴上げレジェンドらしい勇姿だった。男子バレーの今季ラストマッチ後、引退する世界的名手を選手たちが胴上げすると、身長218センチが宙を舞う“規格外”の光景が繰り広げられた。5月17日に大同生命SVリーグ男子のチャンピオンシップ（CS）ファイナルの第3戦が行われ、レギュラーシーズン1