今季2度目のマウンドに上がる予定が…ドジャースのブレイク・スネル投手が15日（日本時間16日）、左肘の遊離体のため負傷者リスト（IL）入りとなった。球団が発表した。スネルはこの日、敵地エンゼルス戦で今季2度目のマウンドに上がる予定だったが、回避していた。ファンからも悲鳴が上がっている。ドジャースがスネルのIL入りをXで発表したのは、エンゼルス戦開始の約2時間前。「ドジャースは左腕チャーリー・バーンズを昇格