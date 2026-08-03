2026年7月28日、最大震度7を観測した令和8年熊本地震。被災地の様子を追おうとX（旧Twitter）を開いた人々の口から漏れたのは、「Twitterを返して」という嘆きだった。東日本大震災のときには、ライフラインが寸断されるなか、安否や交通・電力の情報、行政の発信、被災地の生の声がTwitter上を駆けめぐり、防災インフラの一部として働いていたのに......という嘆きである。東日本大震災のときとは、収益の設計が変わった今回、肝